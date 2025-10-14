La Spooky Season al Cinema | 3 Film Horror da Non Perdere

Ottobre è iniziato e con esso la “Spooky Season” è ufficialmente alle porte, e questo significa che per gli amanti dell’horror ci sono alcune uscite imperdibili al cinema. Tra fantasmi, paranormale, leggende immortali e tensione, ecco tre film che promettono di regalare brividi e tensione, perfetti per entrare nel clima di Halloween. Partiamo da un film uscito qualche settimana fa, ma che ancora domina le sale, “Weapons”: Maybrook Pennsylvania, 2:17 del mattino. Diciassette dei diciotto alunni della classe della maestra Justine lasciano le loro case correndo in maniera insolita, senza meta apparente e senza alcuna costrizione e scompaiono nel nulla; l’unico a non farlo è Alex Lilly che, così come la maestra, viene ripetutamente interrogato dalla polizia, ma senza riuscire a fornire indizi utili. 🔗 Leggi su 361magazine.com