Firenze, 14 ottobre 2025 – “Un risultato importante, ovviamente lascia l’amaro in bocca, ma a livello politico è davvero un bel traguardo: non siamo il partito dello zero virgola, come ci hanno appellato fino a oggi”. Così Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Toscana con la lista Toscana Rossa che si ferma sotto la soglia dello sbarramento del 5% per appena mezzo punto. Lei, invece, come candidata ha ottenuto più del 5%. “Ma non basta per portare la voce di Toscana Rossa in consiglio regionale. Comunque stiamo valutando la possibilità di presentare ricorso per i voti espressi solo su di me, cioè solo sulla candidata presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sorpresa Bundu, fuori per un soffio: “Lista a un passo dal 5%. Ma faremo ricorso”