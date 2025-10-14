La sorpresa Bundu fuori per un soffio | Lista a un passo dal 5% Ma faremo ricorso

Lanazione.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 14 ottobre 2025 – “Un risultato importante, ovviamente lascia l’amaro in bocca, ma a livello politico è davvero un bel traguardo: non siamo il partito dello zero virgola, come ci hanno appellato fino a oggi”. Così Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Toscana con la lista Toscana Rossa che si ferma sotto la soglia dello sbarramento del 5% per appena mezzo punto. Lei, invece, come candidata ha ottenuto più del 5%. “Ma non basta per portare la voce di Toscana Rossa in consiglio regionale. Comunque stiamo valutando la possibilità di presentare ricorso per i voti espressi solo su di me, cioè solo sulla candidata presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

