La sorella di Paolo inseguì il killer | Ha puntato l’arma anche su di me

Palermo, il colpo a bruciapelo sparato davanti al bar. Poi la fuga. Caccia ai complici che hanno aiutato l’assassino. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La sorella di Paolo inseguì il killer: “Ha puntato l’arma anche su di me”

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’omicidio di Paolo Taormina nelle parole della sorella: «Conoscevamo di vista l’assassino, ha ucciso mio fratello senza motivo» - X Vai su X

Fiaccolata per il giovane 21enne Paolo Taormina ucciso a Palermo. Partecipano la madre Fabiola Galioto e la sorella Sofia. Circa 2000 le persone presenti che tengono in mano candele o telefonini accesi. - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Taormina ucciso a Palermo, è caccia agli amici del killer: “Erano almeno in 8” - È caccia agli amici di Gaetano Maranzano, il 28enne che ha ucciso Paolo Taormina davanti al locale di famiglia nel quale stava lavorando sabato sera a ... Lo riporta fanpage.it

Paolo Taormina, il padre comprò il pub per farlo tornare a Palermo. «Morto per colpa mia». La sorella: il killer mi ha puntato la pistola - È sconovolta, si dispera, grida e non smette un attimo di piangere Fabiola Galioto, madre di Paolo Taormina , il ventunenne ucciso l'altra notte a Palermo da Gaetano Maranzano, 28 ... Si legge su ilmessaggero.it

Il killer di Paolo Taormina: "Ho la pistola perché Palermo è pericolosa". Spuntano i video della fuga - Nei filmati estrapolati di dalle telecamere di sicurezza si vede Maranzano che impugna un oggetto. Scrive msn.com