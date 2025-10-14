La sorella del ristoratore ucciso | Il killer mi ha puntato la pistola

"Lo conoscevamo di vista, uno con cento collane d’oro al collo e la barba lunga non passa inosservato. Ha puntato la pistola alla tempia di mio fratello e lo ha ucciso senza motivo. Io l’ho inseguito, lui ha tirato una bottiglia contro mia cognata Desirée, la fidanzata di Paolo. Io ho cercato di tirargliene un’altra. Poi da lontano ha puntato la pistola anche contro di me e sono scappata verso il locale". Attende da domenica di poter dare l’ultimo saluto al fratello, Paolo, assassinato sabato notte, Sofia Taormina. Il cadavere del ragazzo è sotto sequestro. In serata ieri il medico legale incaricato dell’autopsia ha fatto i primi accertamenti, tra cui una Tac al cranio che dovrebbe chiarire gli ultimi dubbi sul delitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

