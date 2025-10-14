La solidarietà rossoblù va in buca Maglie all’asta per ragazzi autistici
Sabato scorso oltre 120 giocatori si sono presentati al via del secondo Trofeo Rotary Club Bologna. La gara, intitolata alla memoria dell’indimenticato medico e filantropo Sinclair Ravazzolo, ha dato un contributo significativo alla causa dell’inclusione sociale unendo l’agonismo alla solidarietà. Il ricavato della competizione, infatti, è stato devoluto a favore dell’associazione ’Golf4Autism’, che si occupa di avvicinare i ragazzi affetti da autismo al gioco del golf, un’attività che ha dimostrato effetti positivi nel miglioramento delle abilità motorie e sociali dei giovani coinvolti. Al successo hanno contribuito numerosi sponsor, tra i quali il gruppo Iral di Imola, Drogheria Gilberto e il Bologna Football Club, che ha messo all’asta due maglie (di Immobile e Bernardeschi) autografate da alcuni dei campioni storici della squadra rossoblu, con un’offerta che ha suscitato grande entusiasmo tra i partecipanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net