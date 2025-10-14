Sabato scorso oltre 120 giocatori si sono presentati al via del secondo Trofeo Rotary Club Bologna. La gara, intitolata alla memoria dell’indimenticato medico e filantropo Sinclair Ravazzolo, ha dato un contributo significativo alla causa dell’inclusione sociale unendo l’agonismo alla solidarietà. Il ricavato della competizione, infatti, è stato devoluto a favore dell’associazione ’Golf4Autism’, che si occupa di avvicinare i ragazzi affetti da autismo al gioco del golf, un’attività che ha dimostrato effetti positivi nel miglioramento delle abilità motorie e sociali dei giovani coinvolti. Al successo hanno contribuito numerosi sponsor, tra i quali il gruppo Iral di Imola, Drogheria Gilberto e il Bologna Football Club, che ha messo all’asta due maglie (di Immobile e Bernardeschi) autografate da alcuni dei campioni storici della squadra rossoblu, con un’offerta che ha suscitato grande entusiasmo tra i partecipanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La solidarietà rossoblù va in buca. Maglie all’asta per ragazzi autistici