La solidarietà fa bene alla salute

Presso l’Unità di Raccolta Avis di Ferrara, i donatori potranno effettuare la vaccinazione in concomitanza con la donazione di sangue o plasma, previa prenotazione tramite: https:ferrara.avisemiliaromagna.it [email protected] Telefono: 0532.209349 I donatori che desiderano invece vaccinarsi in una giornata diversa da quella della donazione, potranno farlo previa prenotazione telefonica (0532.209349), presso l’Unità di Raccolta di Ferrara tutti giorni di apertura dalle 11.45 alle 12.30 e i lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.15. In questo caso, si ricorda che occorre osservare un periodo di sospensione di 48 ore, dopo il vaccino, per poter effettuare la donazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La solidarietà fa bene alla salute

Argomenti simili trattati di recente

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani riposta un video con il tricolore sventolato dai ragazzi a Gaza. Ma i gazawi non ci stanno: questo giovane lo spiega per bene: "Ringraziamo il popolo italiano per la solidarietà col popolo palestinese e per le manifestazioni, - facebook.com Vai su Facebook

Donare il sangue assiduamente fa bene alla salute - up periodico del donatore, il cui sangue viene analizzato prima di poter essere inserito tra quelli da utilizzare. Lo riporta gazzetta.it

Pillole di salute: digiunare fa bene al metabolismo? - Il digiuno intermittente è più di una moda: è un metodo sempre più studiato per migliorare la salute metabolica. Lo riporta blitzquotidiano.it

Pillole di salute: microbiota intestinale, è vero che mangiare cibi fermentati fa bene? - Il microbiota intestinale non è solo un ospite silenzioso: regola l’assorbimento dei nutrienti, contribuisce a rafforzare il sistema immunitario, protegge da patogeni e sembra influenzare anche ... Scrive blitzquotidiano.it