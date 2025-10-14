La solidarietà del quartiere Boschetto dopo l’incendio
Ha colpito molto i cittadini di Cesenatico ed i residenti del quartiere Boschetto, l’incendio che sabato notte ha devastato una palazzina al numero 64 di via XXV Luglio, angolo viale Torino. E’ confermato che l’incendio è stato causato da una scintilla sprigionata dal corto circuito di un freezer installato nella terrazza sulla facciata di un appartamento al primo piano, dove vive una famiglia di quattro persone. I due figli erano fuori casa con amici ed all’interno c’erano soltanto moglie e marito, che sono stati avvisati da una vicina della presenza di fumo. È stata una chiamata fondamentale, che ha consentito ai proprietari dell’abitazione di mettersi in salvo, mentre sul posto si precipitavano i carabinieri e poi la Polizia locale, in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
L’11 ottobre ci sarà una giornata di sport, memoria e solidarietà al Centro di quartiere di via Loria - facebook.com Vai su Facebook
Sirene antiaree e lancio di volantini in solidarietà con il popolo palestinese. Questa la mobilitazione del quartiere Garbatella di Roma per Gaza, che ha simulato gli stessi volantini che l'esercito israeliano lancia dal cielo ai gazawi: "Questa zona sarà bombarda - X Vai su X
La solidarietà del quartiere Boschetto dopo l’incendio - Ha colpito molto i cittadini di Cesenatico ed i residenti del quartiere Boschetto, l’incendio che sabato notte ha devastato una palazzina al numero 64 di via XXV Luglio, angolo viale Torino. Come scrive ilrestodelcarlino.it