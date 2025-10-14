La skincare coreana continua a influenzare il mondo della bellezza con rituali innovativi e ingredienti naturali dalle proprietà sorprendenti
L'approccio K-beauty, centrato sulla cura quotidiana e preventiva della pelle, si evolve costantemente, introducendo nuove tecniche destinate a diventare dei trend. Tra questi c'è il plump skin, il cui obiettivo è quello di ottenere una pelle visibilmente rimpolpata, luminosa e idratata in profondità. Si punta su texture leggere e layering di prodotti ricchi di acido ialuronico. Il jamsu, invece, è una tecnica insolita che prevede di fissare il make up immergendo il viso in acqua fredda dopo aver applicato cipria in abbondanza.
