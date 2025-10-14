la sinistra toscana guarda al centro e il bipopulismo prende una batosta

La Toscana «illuminata e riformista», come la definisce Eugenio Giani, ha vinto. Anche se non c’erano dubbi sulla conferma “del Giani”, è enorme il sospiro di sollievo della gauche del Granducato dopo le sconfitte nelle Marche e in Calabria: Elly Schlein ne aveva bisogno come l’aria e infatti è accorsa felice alla conferenza stampa della vittoria. Le altre volte non si era fatta vedere. Il governatore uscente ha surclassato lo sfidante Alessandro Tomasi ed è un bene per Schlein, che ha confermato il Partito democratico al trentacinque per cento, che è più o meno la cifra di cinque anni fa con Nicola Zingaretti segretario – ed è davvero un balsamo che le consente di tirare avanti senza altre scottature (prima di Marche e Calabria c’era stato, se lo sono scordato tutti, il flop dei referendum landiniani). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

