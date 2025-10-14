La Sicilia è una delle Regioni più superstiziose d' Italia | spesi oltre 60 milioni in consulti

Messinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sicilia è una delle Regioni più superstizione d'Italia. A riferirlo è l'Indice di Superstizione Regionale (ISR), elaborato da Casinos.com in vista di venerdì 17 ottobre. La Sicilia ha ottenuto un punteggio pari a 67,90, leggermente inferiore a quello di Lombardia (68,80) e Lazio (71,25). A. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Sicilia: sottoscritto protocollo di intesa Polo oncoematologico di Palermo -2- - dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Sicilia 232 Regioni Pi249