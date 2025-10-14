La Serie A torna in campo con Spazio ai Sogni per la Lega del Filo d’Oro

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel prossimo fine settimana sui campi di Serie A verrà promossa la Campagna sociale “Spazio ai sogni” lanciata dalla Lega del Filo d’Oro, che ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dei bambini e degli adulti sordociechi e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Serie A torna in campo con “Spazio ai Sogni” per la Lega del Filo d’Oro

