La serata al bar poi la lite | uomo accoltellato alla gola
Un uomo in fin di vita in ospedale e un altro in fuga. Siamo a Treviglio (Bergamo) e la serata del 13 ottobre è stata segnata da un grave fatto di cronaca. Un uomo di 44 anni è stato accoltellato mentre si trovava in un bar, pare al culmine di una lite. L'aggressore è in fuga. I soccorritori. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
Violenta lite tra camionisti questa notte in un parcheggio per i tir a Bolzano. La vittima è un cittadino romeno di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dagli inquirenti anche grazie ad alcune testimonianze, nella tarda serata di ieri in un'area di sos - facebook.com Vai su Facebook
Lite, violenza e feriti nella tarda serata di sabato sul lungolago di Luino. Due in caserma. Ferite non gravi - X Vai su X
Lite al bar nel Bergamasco, accoltellato uomo di 44 anni: è grave - Un uomo di 44 anni è stato accoltellato questa sera in un bar di Treviglio (Bergamo) ed è in condizioni molto gravi. Riporta gazzettadiparma.it
Accoltellato in un bar di Treviglio durante una lite: gravissimo un uomo di 44 anni - Lite degenerata in violenza in un locale gestito da cinesi. Da msn.com
Lite in un bar di Treviglio, uomo accoltellato gravemente: aggressore in fuga - Un uomo di 44 anni si trova in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato in un bar di Treviglio, in provincia di Bergamo, nella serata di lunedì 13 ottobre. Riporta msn.com