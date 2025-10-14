La serata al bar poi la lite | uomo accoltellato alla gola

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo in fin di vita in ospedale e un altro in fuga. Siamo a Treviglio (Bergamo) e la serata del 13 ottobre è stata segnata da un grave fatto di cronaca. Un uomo di 44 anni è stato accoltellato mentre si trovava in un bar, pare al culmine di una lite. L'aggressore è in fuga. I soccorritori. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

