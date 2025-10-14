La seconda giornata del Festival al marketing sportivo
Arezzo, 14 ottobre 2025 – Prosegue la programmazione dell'evento che si apre all'innovazione e alle nuove metodologie di azione cruciali per la crescita dello sport Dopo una prima giornata ricca di emozioni e di spunti importanti, il “Football & Sport Marketing Festival e gli Sport Marketing Awards”, iniziativa inserita all'interno della 14? edizione del Festival del Calcio Italiano – REVER, procede verso le fasi finali. Nella giornata di Mercoledì 15 ottobre, presso il teatro “Pietro Aretino” di Arezzo, si svolgerà la seconda e ultima giornata dell'evento, ad ingresso gratuito per chiunque sia interessato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grande successo per la seconda giornata di Ottobrando nel comune più alto della Sicilia Si continua le prossime due domeniche di ottobre a Floresta #sicilia #sicily #bellasicilia #ondatv #vivoinsicilia - facebook.com Vai su Facebook
Seconda giornata di #DinAmicaMilano, la festa di @ItaliaVivaMil e secondo panel: “UNA NUOVA PROPOSTA RIFORMISTA PER GOVERNARE L'ITALIA” Sen. Raffaella Paita (Italia Viva) On. Claudio Martelli (politico e scrittore) Introduce: Massimo Ferlini (Itali - X Vai su X
Football & Sport Marketing Festival e Sport Marketing Awards, l'elenco dei vincitori - Prosegue la programmazione dell’evento che si apre all’innovazione e alle nuove metodologie di azione cruciali per la crescita dello sport ... Lo riporta corrieredellosport.it
La seconda giornata del Festival al marketing sportivo - Prosegue la programmazione dell'evento che si apre all'innovazione e alle nuove metodologie di azione cruciali per la crescita dello sport ... Si legge su lanazione.it
Ad Arezzo il Festival dedicato al marketing sportivo il 14-15 ottobre - Tanti i vincitori dell'edizione 2025: dal Miglior Progetto/Strategia Marketing alla Fitp, al Miglior Coinvolgimento Fan Club all'As Roma, e alla Figc per il Miglior Progetto Marketing con 'Rete! Riporta msn.com