La seconda giornata del Festival al marketing sportivo

Arezzo, 14 ottobre 2025 –  Prosegue la programmazione dell'evento che si apre all'innovazione e alle nuove metodologie di azione cruciali per la crescita dello sport Dopo una prima giornata ricca di emozioni e di spunti importanti, il “Football & Sport Marketing Festival e gli Sport Marketing Awards”, iniziativa inserita all'interno della 14? edizione del Festival del Calcio Italiano – REVER, procede verso le fasi finali. Nella giornata di Mercoledì 15 ottobre, presso il teatro “Pietro Aretino” di Arezzo, si svolgerà la seconda e ultima giornata dell'evento, ad ingresso gratuito per chiunque sia interessato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

