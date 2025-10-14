La seconda generazione di Starship chiude la sua avventura con un pieno successo

L'undicesimo volo di test di Starship ha visto il completamento di tutti gli obiettivi. È stata l'ultima missione per la seconda generazione dei velivoli: i prossimi test saranno condotti su una nuova versione di entrambi gli stadi. 🔗 Leggi su Dday.it

la seconda generazione di starship chiude la sua avventura con un pieno successo

© Dday.it - La seconda generazione di Starship chiude la sua avventura con un pieno successo

