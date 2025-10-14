La scrittrice Manuela Racci a Salotto blu | Il tempo è la cosa più preziosa impieghiamolo al meglio

Forlitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manuela Racci, ex docente al liceo classico di Forli, scrittrice e divulgatrice pluri premiata, fu vittima un anno fa di un terribile incidente. Investita da un camion mentre camminava, partendo da condizioni che apparivano disperate ha affrontato un lungo e sofferto percorso chirurgico e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Scrittrice Manuela Racci Salotto