La sconfitta del Brasile contro il Giappone è inaccettabile
2025-10-14 16:00:00 Il web non parla d’altro: La sconfitta amichevole del Brasile contro il Giappone è stata definita “inaccettabile” dal capitano Casemiro mentre la sua squadra si prepara alla fase finale della Coppa del Mondo del prossimo anno. La squadra di Carlo Ancelotti vince 2-0 a Tokyo grazie ai gol di Paulo Henrique e Gabriel Martinelli. Ma gli ospiti sono andati in pezzi dopo la pausa. Takumi Minamino, Keito Nakamura e Ayase Ueda trovano la rete per registrare una vittoria famosa. Il Giappone è rimontato da 2-0 e batte il Brasile per la prima volta nella sua storia Una splendida prestazione nel secondo tempo pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il #Brasile perde 3-2 contro il #Giappone: seconda sconfitta per #Ancelotti #SkySport - X Vai su X
Alex “Poatan” Pereira torna campione dei light heavyweight. Dopo la sconfitta con Magomed Ankalaev e tutto il trash-talking che aveva subito, Poatan si è ripreso la cintura in maniera devastante, chiudendo la rivincita in pochi istanti. Il Brasile festeggia, il tron - facebook.com Vai su Facebook
Il Brasile subisce una rimonta catastrofica contro il Giappone: prende tre gol in 19 minuti - Ancelotti è senza parole dopo la sconfitta del Brasile contro il Giappone: in vantaggio di 2 gol all'intervallo ha subito una rimonta clamorosa nel secondo ... Scrive fanpage.it
Ancelotti ko in rimonta: prima storica vittoria del Giappone sul Brasile - Brutta sconfitta per il Brasile di Carlo Ancelotti, che ha chiuso il tour in Oriente perdendo 3- Come scrive msn.com
Giappone-Brasile 3-2, Ancelotti si fa rimontare a Tokyo: «Noi crollati mentalmente, ci manca equilibrio» - Prima storica sconfitta nella storia della Seleçao contro gli asiatici, inutile il vantaggio di due gol all'intervallo. Lo riporta msn.com