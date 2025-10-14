La scalata di Onorato alla politica nazionale le macchine del papa e altre pillole
Alessandro Onorato, 45enne assessore capitolino ai Grandi eventi, sport, turismo e moda, è pronto alla scalata alla politica nazionale. Il 20 ottobre a Roma, nell’ Hotel Parco dei Principi, andrà in scena la sua discesa in campo ufficiale con il mega incontro intitolato “È possibile cambiare davvero?” con sindaci, consiglieri regionali e comunali da tutta Italia. Chi ci sarà? Il saluto di Roberto Gualtieri, primo cittadino della Capitale, non mancherà, ma il vero protagonista risponde al nome di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, per il quale molti prevedono una leadership governativa in caso di una vittoria del centrosinistra alle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
La scalata di Onorato alla politica nazionale, le macchine del papa altre pillole - L'assessore capitolino Onorato è pronto a lanciare la sua discesa in campo ufficiale. Riporta lettera43.it
“Per ampliare l'offerta politica nazionale a sinistra serviamo noi civici”. Parla Onorato - "Sono convinto che le esperienze civiche che stanno valorizzando in maniera evidente le amministrazioni delle più grandi città italiane non possono terminare a livello comunale. Lo riporta ilfoglio.it
Alessandro Onorato riunisce a Roma i civici di tutta Italia: "Ma non si parli di Terzo Polo" - A febbraio, quando Alessandro Onorato lanciò l'associazione "Viva Roma Sempre", venne scelto il ... Come scrive romatoday.it