la scalata di onorato alla politica nazionale le macchine del papa e altre pillole

Alessandro Onorato, 45enne assessore capitolino ai Grandi eventi, sport, turismo e moda, è pronto alla scalata alla politica nazionale. Il 20 ottobre a Roma, nell’ Hotel Parco dei Principi, andrà in scena la sua discesa in campo ufficiale con il mega incontro intitolato “È possibile cambiare davvero?” con sindaci, consiglieri regionali e comunali da tutta Italia. Chi ci sarà? Il saluto di Roberto Gualtieri, primo cittadino della Capitale, non mancherà, ma il vero protagonista risponde al nome di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, per il quale molti prevedono una leadership governativa in caso di una vittoria del centrosinistra alle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

