La Sauna in Casa | Il Nuovo Simbolo del Lusso Contemporaneo

C’è un dettaglio che sta diventando sempre più frequente nelle residenze di prestigio. Non si vede dalle fotografie degli esterni, non compare necessariamente nelle planimetrie tradizionali, eppure la sua presenza trasforma radicalmente il valore percepito di un’abitazione: la sauna privata. Quello che fino a qualche anno fa sembrava un vezzo riservato agli chalet di montagna o alle ville con spa annessa, oggi avere una sauna in casa è diventato un elemento distintivo nelle case di chi ha capito dove investire davvero. Non più in orologi o automobili, ma nel proprio benessere quotidiano. Sauna in casa, ovvero, quando il Benessere Diventa L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - La Sauna in Casa: Il Nuovo Simbolo del Lusso Contemporaneo.

