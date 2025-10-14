La sanità si prepara per le Olimpiadi Milano-Cortina in campo tremila operatori | Non butteremo un euro

MILANO – Cosa resterà alla sanità lombarda di queste Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026? Mancano 115 giorni al via (114 oggi), ma “l’eredità o si costruisce adesso o non rimarrà”, chiarisce Diana Bianchedi, dirigente preposta anche alla “legacy” della Fondazione Milano Cortina 2026. E anzi sul fronte sanitario in Lombardia c’è già un anticipo del “modello organizzativo costruito non per i Giochi ma per i bisogni di salute di Valtellina e Valchiavenna ”, sottolinea il direttore del Welfare Mario Melazzini: dall’inizio del 2024 al Niguarda spiega Alberto Zoli che lo dirige oltre a essere medical care manager delle Olimpiadi in Lombardia, “non c’è stato un concorso per medici in cui non fosse scritto che almeno metà del lavoro sarà svolto tra Sondrio e Sondalo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

