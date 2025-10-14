La sanità privata si mangia il pubblico vale il 25% della spesa medica

Gli italiani spendono sempre di più in sanità privata. È quanto emerge dalla Relazione del Cnel sui servizi pubblici, che ha analizzato la situazione della spesa sanitaria italiana. I cittadini continuano a rivolgersi sempre più spesso al settore privato per curarsi, principalmente a causa delle mancanze del pubblico e delle lunghe liste d’attesa per gli interventi non emergenziali. La Relazione ha individuato anche una cronica mancanza di personale, unita alla fuga all’estero dei professionisti sanitari, soprattutto giovani, alla ricerca di remunerazioni migliori. Diminuiscono invece le visite specialistiche, sintomo del fatto che sempre più italiani rinunciano a curarsi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

