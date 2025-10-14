La notte del dopo Ravenna non ha fatto sbollire la rabbia in casa Samb per un match condizionato da alcune decisioni alquanto dubbie di Castellano di Nichelino. La prima per avere sanzionato solo con un giallo un’infrazione a palla lontana di Donati su Candellori, poi il fallo di Tenkorang su Eusepi (dentro o al limite dell’area?) ed infine il gol del pareggio al terzo di recupero annullato a Sbaffo per presunta carica di Iaiunese sul portiere Anacoura. In sala stampa nel dopo gara Ottavio Palladini era stato chiaro. "Faccio solo i complimenti alla mia squadra per quello che ha fatto in campo, per il resto giudicate voi quello che avete visto perché io non parlo degli episodi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Samb schiuma ancora rabbia per l’arbitraggio