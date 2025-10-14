La Sagra dei Marroni a San Rocco di Piegara

A San Rocco di Piegara, nel Comune di Roverè Veronese, torna uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno in Lessinia: la 33esima Sagra dei Marroni di San Rocco. Una giornata dedicata ai sapori autentici e alle tradizioni locali, con la vendita e la degustazione dei celebri marroni di San Rocco.

