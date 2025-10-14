La Sagra dei Marroni a San Rocco di Piegara
A San Rocco di Piegara, nel Comune di Roverè Veronese, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno in Lessinia: la 33esima Sagra dei Marroni di San Rocco. Una giornata dedicata ai sapori autentici e alle tradizioni locali, con la vendita e la degustazione dei celebri marroni di San Rocco. 🔗 Leggi su Veronasera.it
SAGRA DEI MARONI Tradizionale festa d’autunno dedicata alle castagne. Allo Stand al coperto si potranno gustare i piatti tipici dei Colli Euganei, i marroni caldi e provare la bontà della “Poenta coi Fasoi in Brentona”! Ti aspettiamo domenica: a PRANZO - facebook.com Vai su Facebook
Sagra di San Rocco: le feste goderecce in Lombardia - La festa di San Rocco, il 16 agosto, segue a ruota quella di Ferragosto e, dunque, molte celebrazioni di piazza legano i due eventi. Come scrive ilgiorno.it
Torna la Sagra di San Rocco - L’appuntamento è dal 2 luglio al 15 agosto dietro la struttura della Madonna della Castagna nel rispetto delle regole Covid me nel fresco del bosco. Scrive bergamonews.it
Sagra di San Rocco a Piario - Oltre alle celebrazioni religiose si svolge la festa con servizio ristoro e animazione musicale. Secondo bergamonews.it