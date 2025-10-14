La Russia colpisce un convoglio di aiuti Onu Kiev | Atto di terrorismo
Dopo l'accordo per Gaza, i riflettori sono puntati sull'Ucraina. "Anche la guerra in Europa può essere fermata", dice Zelensky che venerdì incontrerà Trump alla Casa Bianca. Intanto un convoglio di aiuti Onu è stato colpito da missili russi. "Un atto di terrorismo", denuncia Kiev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dalla giornata storica in Medio Oriente nuovo slancio per fermare Putin. Venerdì Zelensky alla Casa Bianca: "Oggi c'è speranza anche per noi". Trump: "Ora concentriamoci sulla Russia". Merz: "Agiamo insieme". Crimea, Kiev colpisce un deposito di petrolio - facebook.com Vai su Facebook
