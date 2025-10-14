La Russia colpisce un convoglio di aiuti Onu Kiev | Atto di terrorismo

Ilgiornale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'accordo per Gaza, i riflettori sono puntati sull'Ucraina. "Anche la guerra in Europa può essere fermata", dice Zelensky che venerdì incontrerà Trump alla Casa Bianca. Intanto un convoglio di aiuti Onu è stato colpito da missili russi. "Un atto di terrorismo", denuncia Kiev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la russia colpisce un convoglio di aiuti onu kiev atto di terrorismo

© Ilgiornale.it - La Russia colpisce un convoglio di aiuti Onu. Kiev: "Atto di terrorismo"

Argomenti simili trattati di recente

russia colpisce convoglio aiutiLa Russia colpisce un convoglio di aiuti Onu. Kiev: "Atto di terrorismo" - Il presidente ucraino: "Anche la guerra in Europa può essere fermata" ... Come scrive ilgiornale.it

russia colpisce convoglio aiutiKiev, 'Mosca ha colpito un convoglio di aiuti Onu in Ucraina' - La Russia ha colpito un convoglio di aiuti delle Nazioni Unite nel sud dell'Ucraina, senza tuttavia fare vittime, secondo quanto affermano le autorità ucraine. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Russia Colpisce Convoglio Aiuti