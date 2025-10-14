La Russia colpisce un convoglio di aiuti Onu Coinvolto un italiano Tajani | È illeso

Ilgiornale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'accordo per Gaza, i riflettori sono puntati sull'Ucraina. "Anche la guerra in Europa può essere fermata", dice Zelensky che venerdì incontrerà Trump alla Casa Bianca. Intanto un convoglio di aiuti Onu è stato colpito da missili russi. "Un atto di terrorismo", denuncia Kiev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la russia colpisce un convoglio di aiuti onu coinvolto un italiano tajani 200 illeso

© Ilgiornale.it - La Russia colpisce un convoglio di aiuti Onu. Coinvolto un italiano, Tajani: "È illeso"

La Russia colpisce un convoglio di aiuti Onu. Kiev: "Atto di terrorismo" - Il presidente ucraino: "Anche la guerra in Europa può essere fermata"

Ucraina, raid russo colpisce convoglio Onu carico di aiuti umanitari. Bombe e droni sull'ospedale di Kharkiv - Attacco russo contro aiuti umanitari in Ucraina: "Un miracolo che non ci siano vittime".

Ucraina, i droni di Putin colpiscono un convoglio Onu carico di aiuti a Kherson - Il convoglio delle Nazioni Unite era composto da ''quattro veicoli bianchi con insegne: non equipaggiamento militare, ma auto che trasportavano aiuti

