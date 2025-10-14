La Russa chiede minuto di silenzio in Aula per i tre Carabinieri vittime di esplosione nel Veronese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 Un minuto di silenzio è stato osservato in Senato in onore dei tre carabinieri morti nella deflagrazione del casolare. Il presidente Ignazio La Russa ha ricordato i principali elementi dell'accaduto, sottolineando che nella deflagrazione sono morti 3 carabinieri – di cui ha detto i nomi – e 16 tra forze di polizia e pompieri. “La nostra vicinanza – ha aggiunto La Russa – va a tutti i familiari dei carabinieri morti e dei feriti; la nostra solidarietà al generale Luongo è comune e forte. Rimane una ferita grave per noi” ha detto ancora il Presidente di Palazzo Madama, che ha annunciato come le bandiere del Senato saranno a mezz'asta in segno di lutto; infine ha invitato i senatori a osservare “qualche attimo di commosso silenzio”. 🔗 Leggi su Open.online