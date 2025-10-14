La Ruota della Fortuna Gerry Scotti dimentica Stefano De Martino E Samira Lui lo fa impazzire

Gerry Scotti dimentica per una sera la sfida con Stefano De Martino e Affari Tuoi, godendosi una conduzione de La Ruota della Fortuna senza competizioni. Il campione in carica lascia la trasmissione, mentre Samira Lui, con il suo divertente indovinello, fa impazzire il presentatore. La Ruota della Fortuna, Marco è il nuovo campione. Anche in questa puntata del game show condotto da Gerry Scotti non sono mancati momenti divertenti e colpi di scena. Il primo riguarda il campione Dario Basile: dopo tante vittorie e un montepremi record ha lasciato La Ruota della Fortuna. A batterlo Marco, concorrente che è arrivato in studio accompagnato dalla madre, dalla compagna e dalla cognata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti dimentica Stefano De Martino. E Samira Lui lo fa impazzire

Ha vinto oltre 220mila euro: Ruota della Fortuna, un toscano è l’uomo dei record http://dlvr.it/TNgFRP ? #RuotadellaFortuna - X Vai su X

La ruota della fortuna seguitissima ieri sera, 5.430.000 spettatori e il 25,7% di share #LaRuotaDellaFortuna #gerryscotti #samiralui #AscoltiTv #auditel #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

La Ruota della Fortuna, la mossa di Gerry Scotti per affossare Affari Tuoi: ospite uno dei più autori di best seller - Mediaset ha calato l'asso per allontanare il gioco dei pacchi con Stefano De Martino, che nelle ultime settimane si è fatto più agguerrito in termini ... Scrive affaritaliani.it

L’anconetano Marco fa girare la fortuna: è lui il nuovo campione del quiz di Gerry Scotti - Ha sfiorato per una sola parola la vittoria della tanto ambita Fiat Panda Serata da incorniciare per Marco: il giovane anconetano è il nuovo campione de "La ruota della Fortuna". Come scrive youtvrs.it

La Ruota della Fortuna, il nuovo campione è Marco | Battuto l’invincibile Dario: questa sera vinti più di 40mila euro, è un fenomeno - Grande successo a La Ruota della Fortuna per il nuovo campione Marco da Ancona, che ha battuto Dario proveniente da San Miniato. emmepress.com scrive