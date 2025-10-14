La Resurrezione di Cristo | Mel Gibson ha scelto il nuovo Gesù che sostituirà Jim Caviezel

Pochi giorni fa era arrivata la conferma che né Caviezel né Monica Bellucci sarebbero tornati nei rispettivi ruoli di Gesù e Maria Maddalena nel sequel Mel Gibson ha scelto l'attore finlandese Jaakko Ohtonen per interpretare Gesù nel suo La Resurrezione di Cristo, sequel a lungo rimandato de La Passione di Cristo del 2004, sostituendo così il protagonista originale Jim Caviezel. Le riprese sono iniziate la scorsa settimana agli studi Cinecittà di Roma, con un cast completamente rinnovato. Più di 20 anni fa, Gibson girò l'originale a Cinecittà, che divenne uno dei film indipendenti di maggior incasso di tutti i tempi con un box office mondiale di 610 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Resurrezione di Cristo: Mel Gibson ha scelto il nuovo Gesù che sostituirà Jim Caviezel

