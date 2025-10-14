La resistenza delle madri di Hebron

Nel libro 'OmMother la fotografa belga Barbara Debeuckelaere ha affidato il racconto della quotidianità del quartiere Tel Rumeida ad alcune delle sue abitanti.

