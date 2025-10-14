La Resco Reggello di Federico Mori, con il pareggio di Foiano, la vittoria con l’Acquaviva e quella esterna a Fiesole, sembra aver ritrovato la strada giusta. Tre risultati che hanno permesso alla squadra del presidente Tiberio Nocentini di salire al 7° posto. Una posizione nel girone C che mette in bella evidenza l’equilibrio che regna in questo campionato: ben 11 squadre in appena due punti tra il 2° e il 13° posto. Nonostante le difficoltà iniziali e alcuni episodi sfavorevoli – come il grave infortunio di Rufina che ha messo fuori causa il bomber Focardi e l’aggiunta di qualche decisione arbitrale non impeccabile – dopo cinque gare a Reggello c’è un po’ più di ottimismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Resco Reggello si rialza: "Puntiamo alla salvezza"