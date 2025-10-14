La rassegna del libro fa il pieno di visitatori Venduti 8mila volumi
Si chiude con numeri importanti e soddisfazione la quinta edizione di " Uno, Nessuno e Centomila ", la manifestazione che nel fine settimana ha trasformato Castiglion Fiorentino in una libreria a cielo aperto. Due giornate intense, migliaia di visitatori e oltre 8.000 libri venduti al prezzo simbolico di un euro: un risultato che conferma la crescita costante dell’iniziativa promossa dal Comune – Assessorato alla Cultura – con il patrocinio dell’ Accademia della Crusca. "È un’edizione che abbiamo vissuto con entusiasmo – commenta l’assessore alla Cultura Massimiliano Lachi – abbiamo venduto 8.000 libri ed è stata apprezzata da tutti perché si è svolto tutto in maniera armonica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Domenica 19 ottobre la rassegna "La villa dei libri" ospiterà la presentazione del libro "La meticcia e il suo viaggio", di Celeste Pernisco (edito da Innocenti Editore). Celeste è divisa tra le origini di suo padre e quelle di sua madre. Lei vive da un lato la cultura - facebook.com Vai su Facebook
Al via la rassegna del Libro Ebraico, ideata e organizzata dal @meis_museum - X Vai su X
La rassegna del libro fa il pieno di visitatori. Venduti 8mila volumi - Soddisfazione anche per la macchina organizzativa, che ha visto collaborare numerose associazioni del territorio:. Segnala lanazione.it