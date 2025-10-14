La rassegna del libro fa il pieno di visitatori Venduti 8mila volumi

Lanazione.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude con numeri importanti e soddisfazione la quinta edizione di " Uno, Nessuno e Centomila ", la manifestazione che nel fine settimana ha trasformato Castiglion Fiorentino in una libreria a cielo aperto. Due giornate intense, migliaia di visitatori e oltre 8.000 libri venduti al prezzo simbolico di un euro: un risultato che conferma la crescita costante dell’iniziativa promossa dal Comune – Assessorato alla Cultura – con il patrocinio dell’ Accademia della Crusca. "È un’edizione che abbiamo vissuto con entusiasmo – commenta l’assessore alla Cultura Massimiliano Lachi – abbiamo venduto 8.000 libri ed è stata apprezzata da tutti perché si è svolto tutto in maniera armonica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la rassegna del libro fa il pieno di visitatori venduti 8mila volumi

© Lanazione.it - La rassegna del libro fa il pieno di visitatori. Venduti 8mila volumi

Contenuti che potrebbero interessarti

rassegna libro fa pienoLa rassegna del libro fa il pieno di visitatori. Venduti 8mila volumi - Soddisfazione anche per la macchina organizzativa, che ha visto collaborare numerose associazioni del territorio:. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Rassegna Libro Fa Pieno