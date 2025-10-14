La Rari Nantes Romagna premiata a Imola | è al quarto posto nella graduatoria regionale delle società di nuoto

Forlitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rari Nantes Romagna esce da una giornata di riconoscimenti alla Festa annuale delle società dell'Emilia-Romagna, organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto. L'appuntamento si è svolto domenica mattina nella sala dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, dove la società romagnola era tra le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

