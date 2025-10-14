La rapina la fuga a piedi e l' arrivo della polizia | un 20enne arrestato per il colpo nel supermercato di via Napoli

E' un giovane barese di 20 anni l'uomo arrestato in flagranza nella mattinata di lunedì dalla polizia in via Napoli, con l'accusa di rapina aggravata.Gli agenti, nella tarda mattinata di ieri, 13 ottobre, sono intervenuti in via Napoli, al quartiere Libertà, dopo la segnalazione di una rapina a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

