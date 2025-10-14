La rapina del camionista Fugge su tir sequestrato rischia di falciare il custode
È una rapina dai contorni inusuali quella al centro del processo che vede imputato un cittadino giordano di 41 anni, difeso dall’avvocato Samuele De Luca. L’uomo è accusato di essersi impossessato con la forza del proprio autoarticolato, che si trovava sotto sequestro amministrativo in custodia giudiziale presso un deposito di Ravenna, e di aver messo in pericolo il custode nel tentativo di fuggire. Il procedimento si svolge davanti al giudice Piervittorio Farinella e riprenderà a novembre, quando saranno ascoltati i testimoni, compreso il custode che avrebbe rischiato di essere investito. I fatti risalgono al 3 aprile 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
