È una rapina dai contorni inusuali quella al centro del processo che vede imputato un cittadino giordano di 41 anni, difeso dall’avvocato Samuele De Luca. L’uomo è accusato di essersi impossessato con la forza del proprio autoarticolato, che si trovava sotto sequestro amministrativo in custodia giudiziale presso un deposito di Ravenna, e di aver messo in pericolo il custode nel tentativo di fuggire. Il procedimento si svolge davanti al giudice Piervittorio Farinella e riprenderà a novembre, quando saranno ascoltati i testimoni, compreso il custode che avrebbe rischiato di essere investito. I fatti risalgono al 3 aprile 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rapina del camionista. Fugge su tir sequestrato, rischia di falciare il custode