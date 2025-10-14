la rainbow strappa il derby e ora vola ai quarti di finale

Volley Colombiera 2 Rainbow La Spezia Volley 3 (11-25 25-21 18-25 25-21 7-15) VOLLEY COLOMBIERA: Brizzi, Berardi, Carrozzo, Martinelli, Micheloni, Ciappei, Figoli, Pescetto, Sozzi, Vinciguerra, Lottici, Lugari, liberi Fiorino e Bruno. All. Carli RAINBOW LA SPEZIA: Deste, Giangreco, Zonca, Perchiazzi, Bencaster, Allegretto, Ambrosiani, Rossi, Pagani, Bado, Benettini, liberi Pilli e Venturini; n.e. Buccelli. All. Saccomani. Arbitri: D’Arcangelo e Portaccio Ameglia – Vittoria preziosa per la Rainbow La Spezia che, aggiudicandosi il derby contro il Volley Colombiera, ha ottenuto il passaggio ai quarti di finale di Coppa Liguria femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

