La ragazza morta schiacciata da una tavola di legno di 9 metri mentre va a un concerto
Quella che doveva essere una serata di musica e divertimento si è trasformata in una tragedia causata dal forte vento. Una ragazza di 23 anni, Ava Ahlander, è morta dopo essere stata travolta da una tavola di legno mentre si trovava all'esterno del Redwest Music Festival, un evento country. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
Le parole dei professori della ragazza morta nell’incidente di Precenicco. Il ricordo del professore di grafica Massimiliano Martinelli - facebook.com Vai su Facebook
Ragazza incinta morta in incidente, mercoledì i funerali - Riconsegnata alla famiglia per il rito funebre, la salma di Ilaria Forgione, la ragazza di 25 anni morta in un incidente stradale domenica scorsa, nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava lungo la ... Come scrive ansa.it
Castiglione delle Stiviere, travolta dalla sua auto in garage: morta 55enne - Castiglione delle Stiviere (Mantova), 23 settembre 2025 – Tragedia, questa mattina verso le 8. Segnala ilgiorno.it