La rabbia di Giulia Salemi | Basta chiedermi di Pierpaolo | sono una conduttrice non devo raccontarvi il mio privato

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una live, Giulia Salemi perde la pazienza con chi continua a chiederle di mostrarsi in video insieme al compagno Pierpaolo Pretelli. “Siamo adulti ed entrambi vogliamo condurre in tv, ci siamo evoluti rispetto a quando parlavamo della nostra vita privata”, ha spiegato l’influencer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

