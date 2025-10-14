La rabbia di Giulia Salemi | Basta chiedermi di Pierpaolo | sono una conduttrice non devo raccontarvi il mio privato
Durante una live, Giulia Salemi perde la pazienza con chi continua a chiederle di mostrarsi in video insieme al compagno Pierpaolo Pretelli. “Siamo adulti ed entrambi vogliamo condurre in tv, ci siamo evoluti rispetto a quando parlavamo della nostra vita privata”, ha spiegato l’influencer. 🔗 Leggi su Fanpage.it
