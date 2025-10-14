La provincia chiede un posto al sole Tre nomi forti per la giunta che verrà Dietro Ceccarelli ecco Boni e Casini
Il campione di preferenze "storico" e i due candidati più votati sotto le insegne di Giani. Ora si ritrovano sulla stessa strada per la Regione e la corsa non è finita. Perchè se Arezzo reclama un assessore nella compagine di governo che da oggi il governatore appena riconfermato dalle urne dovrà costruire a partire da oggi, le quotazioni sui papabili girano attorno a tre nomi. Il primo: Vincenzo Ceccarelli. Capogruppo uscente del Pd nell’assemblea toscana, già assessore regionale, ha fatto un passo di lato nella complicata partita per le candidature dem e la segreteria provinciale ha chiesto per lui a Giani un posto sicuro in giunta, rivendicando l’urgenza di una rappresentanza territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Sulla questione interviene anche il vice presidente della Provincia di Frosinone Enrico Pittiglio: "Giusta l'interrogazione di Orfini. Servono attenzione, risorse e visione. Il governo Meloni non tradisca le speranze di un territorio che chiede solo pari opportunità di - facebook.com Vai su Facebook
Chiede di annullare una multa, ma il pass invalidi era falso: denunciato un medico https://laprovinciaonline.info/chiede-di-annullare-una-multa-ma-il-pass-invalidi-era-falso-denunciato-un-medico/… - X Vai su X
La provincia chiede un posto al sole. Tre nomi forti per la giunta che verrà. Dietro Ceccarelli ecco Boni e Casini - Pd in pressing rivendica un assessore aretino: in pole l’ex capogruppo tallonato dai due amministratori. Segnala lanazione.it