Il campione di preferenze "storico" e i due candidati più votati sotto le insegne di Giani. Ora si ritrovano sulla stessa strada per la Regione e la corsa non è finita. Perchè se Arezzo reclama un assessore nella compagine di governo che da oggi il governatore appena riconfermato dalle urne dovrà costruire a partire da oggi, le quotazioni sui papabili girano attorno a tre nomi. Il primo: Vincenzo Ceccarelli. Capogruppo uscente del Pd nell’assemblea toscana, già assessore regionale, ha fatto un passo di lato nella complicata partita per le candidature dem e la segreteria provinciale ha chiesto per lui a Giani un posto sicuro in giunta, rivendicando l’urgenza di una rappresentanza territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La provincia chiede un posto al sole. Tre nomi forti per la giunta che verrà. Dietro Ceccarelli ecco Boni e Casini