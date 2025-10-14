La provincia chiede un posto al sole Tre nomi forti per la giunta che verrà Dietro Ceccarelli ecco Boni e Casini

Lanazione.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione di preferenze "storico" e i due candidati più votati sotto le insegne di Giani. Ora si ritrovano sulla stessa strada per la Regione e la corsa non è finita. Perchè se Arezzo reclama un assessore nella compagine di governo che da oggi il governatore appena riconfermato dalle urne dovrà costruire a partire da oggi, le quotazioni sui papabili girano attorno a tre nomi. Il primo: Vincenzo Ceccarelli. Capogruppo uscente del Pd nell’assemblea toscana, già assessore regionale, ha fatto un passo di lato nella complicata partita per le candidature dem e la segreteria provinciale ha chiesto per lui a Giani un posto sicuro in giunta, rivendicando l’urgenza di una rappresentanza territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la provincia chiede un posto al sole tre nomi forti per la giunta che verr224 dietro ceccarelli ecco boni e casini

© Lanazione.it - La provincia chiede un posto al sole. Tre nomi forti per la giunta che verrà. Dietro Ceccarelli ecco Boni e Casini

Argomenti simili trattati di recente

provincia chiede posto soleLa provincia chiede un posto al sole. Tre nomi forti per la giunta che verrà. Dietro Ceccarelli ecco Boni e Casini - Pd in pressing rivendica un assessore aretino: in pole l’ex capogruppo tallonato dai due amministratori. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Provincia Chiede Posto Sole