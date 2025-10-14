La Provincia cerca casa Servirà per l’archivio
C’è tempo fino al 14 novembre prossimo per rispondere all’avviso pubblico della Provincia di Lucca che sta cercando un immobile da adibire ad archivio documentale per uso proprio, dei Comuni e di enti convenzionati. Questo l’obiettivo dell’avviso pubblico consultabile su www.provincia.lucca.it nella sezione “avvisi-bandi e gare” da cui si evince la necessità dell’ente di Palazzo Ducale di avviare un’indagine di mercato per individuare una sede per archivi da valutare in ragione di criteri di economicità e adeguatezza dal punto di vista logistico, funzionale e operativo. Tra i requisiti indicati dalla Provincia l’immobile dovrà essere ubicato preferibilmente nel comune di Lucca o nel territorio della Piana di Lucca; dovrà essere dotato di un alto grado di accessibilità e ben collegato con le principali vie di comunicazione e servito da mezzi di trasporto pubblico; inoltre dotato di autonomia funzionale e di accessi indipendenti per l’uso esclusivo della sede con accesso carrabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
