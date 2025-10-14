La Protezione civile una macchina perfetta

Si è conclusa la maxi esercitazione Mast 2025 (Metropolitan Area Safety Test), dedicata a testare il Sistema di Protezione civile della Città metropolitana di Milano. Dal 10 al 12 ottobre, oltre 1.300 volontari e volontarie, 350 mezzi operativi e 98 enti del terzo settore hanno partecipato a una simulazione complessa su più scenari, coinvolgendo 23 comuni del territorio. L’esercitazione ha preso il via pochi giorni dopo l’emergenza maltempo che ha colpito la Lombardia, e ha visto operatori e operatrici impegnati in attività di soccorso per allagamenti, frane e supporto alla popolazione. Il clou della tre giorni si è avuto sabato, con una serie di prove differenziate per specialità ed emergenza: antincendio boschivo, emergenza idrogeologica, taglio ed esbosco di alberi, soccorso fluviale e alluvionale, ricerca di persone disperse anche con unità cinofile, oltre a esercitazioni nelle sale operative del Ccv-Milano al Parco Idroscalo e quattro campi base sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

