La proposta dei sostenitori di Amati per chiudere i conflitti interni | Lui con il Pd e Matarrelli nella lista civica di Decaro
Con una mossa a sorpresa, spuntano i sostenitori dell?ex assessore regionale Fabiano Amati e provano a prendere in mano le sorti della battaglia per la candidatura nella lista Pd. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Argomenti simili trattati di recente
Ieri durante un comizio a Firenze davanti a una platea di sostenitori sbandieranti, la presidente del consiglio ha detto che la sinistra di casa nostra (saremmo anche noi) è peggio di Hamas. Per essere precisi ha detto “è più fondamentalista di Hamas”. Tradotto Vai su Facebook