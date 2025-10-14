Intrighi, ritorni inattesi e una rivelazione che cambierà tutto: scopri cosa succede nelle nuove puntate de La Promessa tra amori, rivalità e segreti esplosivi. Nel cuore della tenuta dei Luján, qualcosa sta per cambiare. E non sarà un semplice cambiamento. sarà un terremoto. Sussurri tra le pareti, sguardi che non mentono e verità troppo a lungo nascoste stanno per venire a galla. La Promessa si prepara a esplodere in un’ondata di colpi di scena, dove niente sarà più come prima. Don Rómulo si troverà faccia a faccia con un fantasma del suo passato. Una donna, Emilia, riappare improvvisamente. Ma non come ospite. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - La Promessa: scoperta pericolosa e scontro tra poteri nella tenuta Luján