La Promessa | scoperta pericolosa e scontro tra poteri nella tenuta Luján
Intrighi, ritorni inattesi e una rivelazione che cambierà tutto: scopri cosa succede nelle nuove puntate de La Promessa tra amori, rivalità e segreti esplosivi. Nel cuore della tenuta dei Luján, qualcosa sta per cambiare. E non sarà un semplice cambiamento. sarà un terremoto. Sussurri tra le pareti, sguardi che non mentono e verità troppo a lungo nascoste stanno per venire a galla. La Promessa si prepara a esplodere in un’ondata di colpi di scena, dove niente sarà più come prima. Don Rómulo si troverà faccia a faccia con un fantasma del suo passato. Una donna, Emilia, riappare improvvisamente. Ma non come ospite. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Altre letture consigliate
La vendemmia lascia sulle mani i segni del lavoro e nel cori una promessa di futuro È così che vi porto il respiro del vulcano e quella sete che solo la scoperta sa spegnere – Harvest leaves its marks on the hands and a promise of future in the cori This i - facebook.com Vai su Facebook
L’intelligenza artificiale non ha mantenuto le promesse sulla scoperta di nuovi medicinali https://linkiesta.it/2025/09/lintelligenza-artificiale-non-ha-mantenuto-le-promesse-sulla-scoperta-di-nuovi-medicinali/… via @Linkiesta - X Vai su X