La Promessa Anticipazioni Spagnole | Petra In Fin Di Vita!

Scopri come le tensioni nascoste emergono nel nuovo episodio de La Promessa: un padre indeciso, una malattia inesorabile e alleanze infrante. L'ultimo episodio de La Promessa scuote profondamente le fondamenta del palazzo, trascinando tutti in un vortice di tensioni e rivelazioni che nessuno sembrava prevedere. La voce che Adriano stia seriamente considerando di lasciare la tenuta insieme ai figli sparge sgomento tra le mura della dimora. Martina, sconvolta dall'ipotesi, tenta di riportarlo con i piedi per terra, ricordandogli quanto dipendano da lui e quanto la sua decisione colpirebbe tutti, specialmente dopo la dolorosa perdita di Catalina.

