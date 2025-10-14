Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: il marchese medita se accettare o meno il prestito proposto da Don Lorenzo. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: il prestito del Capitano potrebbe salvare la tenuta. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Catalina desidera lasciare la tenuta, ma le sue condizioni di salute, legate alla gravidanza dei due gemelli, le impediscono di recarsi dalla zia per un periodo di riposo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 15 ottobre: il prestito di Don Lorenzo mette Alonso in grave pericolo