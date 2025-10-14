La Promessa anticipazioni 15 ottobre | il prestito di Don Lorenzo mette Alonso in grave pericolo

Movieplayer.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: il marchese medita se accettare o meno il prestito proposto da Don Lorenzo. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: il prestito del Capitano potrebbe salvare la tenuta. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Catalina desidera lasciare la tenuta, ma le sue condizioni di salute, legate alla gravidanza dei due gemelli, le impediscono di recarsi dalla zia per un periodo di riposo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

la promessa anticipazioni 15 ottobre il prestito di don lorenzo mette alonso in grave pericolo

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 15 ottobre: il prestito di Don Lorenzo mette Alonso in grave pericolo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

promessa anticipazioni 15 ottobreLa Promessa Anticipazioni 15 ottobre 2025: Don Lorenzo ha in pugno i Lujàn! - Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 15 ottobre 2025 su Rete4. Si legge su msn.com

promessa anticipazioni 15 ottobreLa Promessa anticipazioni 15 ottobre: il prestito di Don Lorenzo mette Alonso in grave pericolo - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: il marchese medita se accettare o meno il prestito proposto da Don Lorenzo. movieplayer.it scrive

promessa anticipazioni 15 ottobreLa Promessa, anticipazioni mercoledì 15 ottobre 2025: L’insistenza di Don Lorenzo - L'insistenza di Don Lorenzo si farà pressante per i marchesi che non sanno se accettare o meno l’offerta di denaro ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 15 Ottobre