La prima di Leone al Quirinale Mattarella | Legame imprescindibile Papa | Sincera amicizia

Tv2000.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Visita ufficiale di Papa Leone al Quirinale dal presidente Mattarella. Tra i temi al centro dell’incontro l’impegno per la pace, la necessità di un approccio multilaterale di fronte alle crisi internazionali e l’attenzione agli ultimi. Servizio di Cristiana Caricato e Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

la prima di leone al quirinale mattarella legame imprescindibile papa sincera amicizia

© Tv2000.it - La prima di Leone al Quirinale. Mattarella: “Legame imprescindibile”. Papa: “Sincera amicizia”

Contenuti che potrebbero interessarti

prima leone quirinale mattarellaPapa Leone XIV da Mattarella. Il presidente: “Due popoli due Stati unica soluzione a Gaza" - Il presidente: “Due popoli due Stati unica soluzione a Gaza' ... Si legge su tg24.sky.it

prima leone quirinale mattarellaPapa Leone al Quirinale con Mattarella stringe la mano a Meloni e Ministri - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale Sua Santità Leone XIV, in Visita Ufficiale. Lo riporta ilgiornale.it

prima leone quirinale mattarellaPapa Leone in Quirinale da Mattarella: qual è il loro piano per la pace? - Al centro del loro discorso un'analisi dei tempi correnti, con focus sulla pace e il multilateralismo. Lo riporta ildigitale.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Leone Quirinale Mattarella