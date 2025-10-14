La prima di Leone al Quirinale Mattarella | Legame imprescindibile Papa | Sincera amicizia
Visita ufficiale di Papa Leone al Quirinale dal presidente Mattarella. Tra i temi al centro dell’incontro l’impegno per la pace, la necessità di un approccio multilaterale di fronte alle crisi internazionali e l’attenzione agli ultimi. Servizio di Cristiana Caricato e Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
