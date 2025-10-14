La più lunga nave autoraddrizzante e inaffondabile mai costruita in Italia è visitabile a Genova

Genovatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Genova Shipping Week 2025, la nave Aurelio Visalli è approdata nel porto di Genova, dove ormeggia in testata del molo vecchio di fronte ai magazzini del cotone.Fino a sabato 18 ottobre il pubblico potrà visitare la nave, tra le più avanzate della Guardia costiera, appartenente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Lunga Nave Autoraddrizzante