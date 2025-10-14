La Pietra | Filiera Tabacchicola Italiana è esempio virtuoso governo al fianco

(Adnkronos) – "Questo tipo di protocollo che abbiamo firmato, questo tipo di accordi che vengano fatti, sono degli esempi virtuosi che devono essere anche riportati naturalmente in altre filiere. E' l'esempio di come può funzionare un accordo di filiera come quello del tabacco, che sicuramente può essere traslato anche in altri filiere, e questo è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com