La Pietra | Filiera Tabacchicola Italiana è esempio virtuoso governo al fianco
(Adnkronos) – "Questo tipo di protocollo che abbiamo firmato, questo tipo di accordi che vengano fatti, sono degli esempi virtuosi che devono essere anche riportati naturalmente in altre filiere. E' l'esempio di come può funzionare un accordo di filiera come quello del tabacco, che sicuramente può essere traslato anche in altri filiere, e questo è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
La fabbrica che produrrà mini-satelliti è stata inaugurata il 7 ottobre a Roma. A meno di due anni dalla posa della prima pietra, la Space Smart Factory di Thales Alenia Space Italia diventa il nuovo cuore produttivo della filiera spaziale nazionale - X Vai su X
BUON COMPLEANNO A NOI! Celebriamo oggi 6 Ottobre la nascita dell’Associazione Nazionale Le Donne del Marmo fondata con l’obiettivo di valorizzare il ruolo femminile nella filiera della pietra naturale. Diciannove anni dopo, continuiamo a crescere ins - facebook.com Vai su Facebook
La Pietra: "Filiera Tabacchicola Italiana è esempio virtuoso, governo al fianco" - Le parole del sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra, alla conferenza stampa di presentazione di Filiera Tabacchicola Italiana ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Nasce la Filiera Tabacchicola Italiana a tutela del Made in Italy - Nasce la "Filiera Tabacchicola Italiana", una nuova organizzazione che si inserisce nel più ampio progetto di Filiera Italia, il modello di collaborazione tra produzione agricola it ... Riporta corrieredimaremma.it
Nasce ‘Filiera Tabacchicola Italiana’ ed entra in Filiera Italia, vale 2,2 mld - (Adnkronos) – Nasce la “Filiera Tabacchicola Italiana”, una nuova organizzazione che si inserisce nel più ampio progetto di Filiera Italia, il modello di collaborazione tra produzione agricola italian ... Scrive msn.com