La passione di Cristo | Resurrezione di Mel Gibson ha trovato i suoi protagonisti

“La Resurrezione di Cristo” di Mel Gibson, il seguito a lungo rimandato di “La Passione di Cristo” del 2004, ha scelto l’attore finlandese Jaakko Ohtonen (“The Last Kingdom”) per il ruolo di Gesù, in sostituzione della star originale Jim Caviezel. Le riprese del film sono iniziate la scorsa settimana presso gli studi di Cinecittà, con il cast principale completamente rinnovato. Più di 20 anni fa, Gibson girò l’originale “La Passione di Cristo” a Cinecittà, che divenne uno dei film indipendenti di maggior incasso di tutti i tempi, con un incasso mondiale di 610 milioni di dollari. Come già annunciato, “ La passione di Cristo: Resurrezione ” sarà diviso in due film, la cui uscita è prevista per il 2027. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La passione di Cristo: Resurrezione di Mel Gibson ha trovato i suoi protagonisti

