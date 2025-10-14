La Pace in Medio Oriente | Trump annuncia la Fase 2 per Gaza e apre ad un ruolo per Hamas

Una giornata definita dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump come “incredibile per il Medio Oriente”, è stato ufficialmente siglato l’accordo che pone fine alle ostilità nella Striscia di Gaza. Il summit, tenutosi a Sharm el-Sheikh sotto la regia congiunta di Washington e de Il Cairo, ha sancito l’inizio della cosiddetta Fase 2, dedicata alla . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

