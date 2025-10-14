La Pace in Medio Oriente | Trump annuncia la Fase 2 per Gaza e apre ad un ruolo per Hamas
Una giornata definita dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump come “incredibile per il Medio Oriente”, è stato ufficialmente siglato l’accordo che pone fine alle ostilità nella Striscia di Gaza. Il summit, tenutosi a Sharm el-Sheikh sotto la regia congiunta di Washington e de Il Cairo, ha sancito l’inizio della cosiddetta Fase 2, dedicata alla . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#tagadala7 Cosa serve per la pace in Medio Oriente e l'attuazione di tutte le fasi del piano Trump? La risposta di Nicola Fratoianni - X Vai su X
#ottoemezzo Matteo Renzi commenta la visita di Trump in Medio Oriente con l'accordo raggiunto per la pace a Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Pace in Medio Oriente, le notizie del 14 ottobre | Trump saluta l'alba storica, inizia la fase due con diverse incognite per Gaza - Il giorno dopo la firma di Sharm el Sheik ci si chiede come si potrà costruire una pace duratura a Gaza e in Medio Oriente. Come scrive tg.la7.it
Il trionfo di Trump. Ma la pace in Medio Oriente è ancora lontana - Il presidente degli Stati Uniti è riuscito a organizzare una coalizione di realisti contro il feroce nichilismo di Hamas. Scrive milanofinanza.it
Lo show di Trump: «Per il Medio Oriente oggi è una nuova alba» - Standing ovation alla Knesset, poi il tycoon va a Sharm per la firma dell’accordo. Si legge su editorialedomani.it