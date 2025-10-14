La pace a Gaza imposta con le armi e con i dollari
La pace a Gaza è stata imposta con la forza micidiale e sanguinosa della guerra e col ricatto, con la pressione, del grande capitale internazionale, del mega business: questa è la lezione di vecchia realpolitik che viene da Sharm el-Sheik. Gli intellettuali che ci annunciano che la logica feroce del Novecento sta per essere superata, che sta emergendo e si sta imponendo sulla scena il ripudio della guerra dalle centinaia di migliaia di giovani che hanno manifestato contro Israele e a fianco dei Propal, come gli ottimi Alessandro Baricco e Michele Serra, dovranno ricredersi. Questa pace è stata imposta con le armi e con i dollari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
