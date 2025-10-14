La nuova sfida di Matteo Togni | dagli ostacoli Under 20 agli Assoluti | Sprint Zone
? Sprint Zone – Ospite Matteo Togni Nel nuovo appuntamento del martedì di Sprint Zone, il protagonista è Matteo Togni, giovane talento dell’atletica italiana. Il 19enne ostacolista bergamasco ha vissuto una stagione straordinaria nonostante un serio problema alla schiena che lo ha costretto a saltare quasi tutta la preparazione e la stagione indoor. Togni è riuscito comunque a dominare tutte le sue gare all’aperto, coronando l’anno con il titolo europeo Under 20 sui 110 ostacoli ai Campionati di Tampere (Finlandia), vincendo in 13”27 e stabilendo il nuovo record italiano di categoria. Ora per lui si apre una nuova fase di crescita: nel 2026 lo aspettano sfide importanti, il passaggio alla categoria assoluta e l’adattamento ai nuovi ostacoli da 1,067 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
MATCH DAY Torna in campo il Seravezza Pozzi per una nuova sfida del campionato di Serie D! ? Oggi al Buon Riposo arriva lo Scandicci, in un match tutto da vivere fino all’ultimo minuto! I ragazzi sono pronti a dare tutto davanti al proprio pubbl - facebook.com Vai su Facebook
Nuova sfida per gli Azzurrini U20 nella strada verso il Mondiale! Questa sera tocca agli #StatiUniti, uniamoci tutti in un grandissimo #ForzaAzzurrini! #LaForzaDelleConnessioni @Azzurri - X Vai su X
La nuova sfida di Matteo Togni: dagli ostacoli Under 20 agli Assoluti | Sprint Zone - ??? Sprint Zone – Ospite Matteo Togni Nel nuovo appuntamento del martedì di Sprint Zone, il protagonista è Matteo Togni, giovane talento dell’atletica ... Come scrive oasport.it